Ambitieuze Sinan Bolat: “Ik wil samen met Bölöni nieuwe successen boeken”

Bolat is back. Na vier moeilijke seizoenen bij Porto tekende de ex-doelman van Standard gisteren een contract voor drie jaar bij Royal Antwerp FC. Ambitie, traditie, een passioneel publiek en een coach met wie hij in 2009 nog de titel pakte: Bolat vindt het allemaal terug bij de Great Old. Het eerste interview met het nieuwe Antwerp-sluitstuk vanop de stage in Doorwerth. “Ik kijk er enorm naar uit om voor een volle Bosuil te spelen”