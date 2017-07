CLUBNIEUWS. Buitenlandse clubs willen Club-duo, AA Gent heeft Colombiaan beet

Nog tien dagen en dan gaat het nieuwe seizoen in de Jupiler Pro League opnieuw van start. Mogelijk verliest Club Brugge deze zomer nog twee spelers terwijl Moeskroen nog enkele versterkingen zoekt binnen te halen.

AA GENT. Jonge doelman inzetbaar

De Luxemburgse doelman Youn Czekanovic van AA Gent wordt op 8 augustus 17 jaar. Tot dusver had hij geen werkvergunning, maar dat komt eindelijk in orde. De nodige documenten zijn verzonden naar de voetbalbond en binnenkort zal hij inzetbaar zijn. Vorige zomer nam AA Gent de doelman over van Club Brugge. AA Gent is ook in gesprek met Zulte Waregem-doelman Kenny Steppe.

Deiver Machado wordt nieuwe linkerflank van AA Gent. De Colombiaan nam zojuist het vliegtuig naar België. Ook zijn huidige werkgever, FC Millonarios, bevestigt op haar website de transfer van de 23-jarige Machado naar de Buffalo's.

CLUB BRUGGE. Interesse voor Claudemir en Denswil

Het is Al Ahli menens om Club Brugge-middenvelder Claudemir naar Dubai te halen. Al Ahli deed Club en Claudemir een concreet voorstel, maar de aanbieding voldoet momenteel niet. Claudemir wil enkel naar Dubai als het voorstel financieel niet te weigeren valt. De aanvankelijke vraagprijs van Club zou rond de 3 miljoen euro schommelen. Als de deal er niet komt, heeft de Braziliaan er geen enkel probleem mee om bij Club Brugge te blijven.

In de Duitse pers maakte Club Brugge-manager Mannaert duidelijk dat een mogelijk vertrek van Stefano Denswil afhangt van de Champions League-kwalificaties. Hamburg had van de Nederlander een prioriteit gemaakt, maar kreeg te horen geduld uit te oefenen. “We willen onze beste spelers houden voor de belangrijke wedstrijden die er aankomen”, zei hij aan de Hamburger Morgenpost. “Natuurlijk zou de Bundesliga een stap hogerop zijn, maar hij is een belangrijke speler en heeft zijn prijs.”

Club zou minstens 6 miljoen euro vragen. Twintig procent van die som (1,2 miljoen) gaat naar zijn ex-club Ajax. Denswil heeft nog een contract tot 2020. Eerder werd de verdediger gelinkt aan het Engelse Crystal Palace.

Tot slot ontkende Club via Twitter dat er al een akkoord zou zijn over Luis Sinisterra (Once Caldas). Volgens de voorzitter van de Colombiaanse ploeg bestaat er echter geen twijfel meer over dat de linksbuiten naar Brugge verhuist.

MOESKROEN. Drie (bekende) testers krijgen hun kans

Moeskroen legt de laatste hand aan zijn spelerskern voor komend seizoen. Momenteel zijn Dolly Menga, Teddy Mézague en Anil Koc op proef.

Menga, gekend van zijn gekke dribbels bij SK Lierse, kan onder voorbehoud een knappe transfer worden. De 24-jarige vleugelspeler wil zijn carrière in de Jupiler Pro League nieuw leven in blazen na een mindere passage bij het Portugese Braga. Teddy Mézague is geen onbekende op Le Canonnier. De 27-jarige centrale verdediger verliet Moeskroen in de zomer van 2016 om aan de slag te gaan bij de Engelse vierdeklasser Leyton Orient. Een zware enkelblessure gooide roet in het eten. Tot slot test ook Anil Koc van het Turkse Antalyaspor. Rednic kent de 22-jarige Brusselaar en vleugelspeler nog van bij Standard.