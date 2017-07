Is dé transfer van het decennium op til? "PSG wil 222 miljoen bieden voor Neymar"

De geruchtenmolen draait op volle toeren, zoveel is duidelijk. De transfer van 85 miljoen euro van Romelu Lukaku naar Manchester United is momenteel de duurste van de zomer maar daar komt mogelijk verandering in. PSG zit namelijk achter Neymar.

Barcelona kon deze zomer nog niet echt uitpakken met grote transfers, maar het verlengde wel het contract van sterspeler Lionel Messi. Tot ongenoegen van de entourage van Neymar, aldus het Spaanse Sport. Er zou sprake zijn van druk op de Braziliaan om de Blaugrana deze zomer te verlaten om eindelijk uit de schaduw van Messi te kunnen treden. Neymar ligt nog tot 2021 vast bij Barcelona en heeft een uitkoopclausule van 222 miljoen.

Dat bedrag zou PSG nu op tafel willen leggen om Neymar richting Parijs te halen. Een gerucht waarmee zowel Sky Italia als Marca uitpakken. Neymar zou in Frankrijk liefst 30 miljoen per jaar plus bonussen kunnen verdienen met een vijfjarig contract. AS voegt daaraan toe dat Neymars vader naar Parijs is getrokken om te spreken met PSG-baas Al-Khelafi.

Al bederft Mundo Deportivo de pret door Barcelona's sportief directeur Robert Fernandez aan het woord te laten. "Barca zonder Neymar? Dat zal niet gebeuren", aldus Fernandez.