Celebs Verlegen prins George steelt de harten bij bezoek aan Polen

Prins William en zijn gezin zijn begonnen aan een korte tour in Europa. Hij landde samen met zijn vrouw Kate Middleton, prins George (3) en prinses Charlotte (2) in Polen waar ze werden opgewacht door de lokale Britse ambassadeur en zijn vrouw. Vooral de pruilende George was onder de indruk van het hele gebeuren en papa William moest hem wat moed inspreken voor hij wat ontdooide. De kleine Charlotte was ondertussen haar vrolijke zelve en durfde op de arm van mama Kate al eens te zwaaien naar het toegestroomde publiek. De trip werd aangevat om de banden tussen het VK en Europa terug wat aan te halen na de brexit en de schattige kleine royals helpen in elk geval om de harten te veroveren. Tijdens een eerste zakenlunch grapte Kate bovendien dat ze een derde kindje wel ziet zitten. Krijgen we binnenkort koninklijk babynieuws te horen?