Meer dan gewoon wraak: daarom worden ISIS-strijders van daken gegooid

Tientallen ISIS-strijders die op de vlucht gingen nadat de Iraakse stad Mosul door het Iraakse leger werd bevrijd, werden de voorbije weken opgepakt, en vaak ook geëxecuteerd. Sommige leden van Islamitische Staat worden zelfs van gebouwen gegooid. Maar niet alleen uit wraak, zo zegt een Iraakse legerofficier.

De beelden van het Iraakse leger gingen de wereld rond: daarop was te zien hoe een man die verdacht wordt lid te zijn van ISIS van een dak wordt gegooid. Volgens een Iraakse bron worden ISIS-gevangenen gedood omdat gevreesd wordt dat ze weer zullen worden vrijgelaten als ze gewoon zouden worden opgesloten. “Als ISIS-militanten naar gevangeniskampen moeten, dan zullen ze de overheden in Baghdad smeken om vrijgelaten te worden”, zegt de bron. “Er doen zelfs al bedragen de ronde die een ISIS-strijder zou nodig hebben om te worden vrijgelaten en identiteitspapieren te krijgen zodat hij gewoon vrij kan leven in Irak. Daarom geven Iraakse soldaten er de voorkeur aan hen dood te schieten of om hen van hoge gebouwen te gooien.”

LEES OOK. Zo worden ISIS-strijders behandeld nu Mosoel bevrijd is

Soldaten van het Iraakse leger vrezen dat hun eigen overheid en het Iraakse juridische systeem te corrupt is om ISIS-strijders lang vast te houden. Die vrees wordt versterkt door verhalen die in Baghdad de ronde doen over ISIS-militanten die zichzelf opbliezen op markten en openbare plaatsen, en zo veel slachtoffers maakten in Irak. Zij zouden voordien zijn opgepakt geweest, maar zouden weer zijn vrijgelaten in ruil voor geld.

Ook inwoners van Mosul komen met gelijkaardige verhalen over door de overheid vrijgelaten ISIS-strijders door corruptie.