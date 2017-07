Daarom is het altijd zo frisjes in het vliegtuig

Je hoopt dan wel te landen op een warmere, exotische bestemming, toch is het vaak nog even klappertanden geblazen in het vliegtuig zelf. Dat het altijd zo frisjes is in een vliegtuig heeft echter een goede reden en is in het belang van je eigen veiligheid.

Het is niet toevallig dat je bij een lange vlucht dekentjes krijgt toegestopt. Die dienen niet enkel om toch een beetje een knus gevoel te hebben als je probeert enkele uurtjes slaap mee te pikken, maar ze helpen ook tegen de koude in het vliegtuig. En dat het er zo frisjes is, is niet zo om je te pesten, maar net voor je eigen veiligheid.

Uit een studie die werd uitgevoerd door de non-profitorganisatie ASTM International blijkt namelijk dat mensen meer kans lopen om flauw te vallen in een vliegtuig dan als ze op de begane grond blijven en dat is het gevolg van hyposie.

Dat is een aandoening die regelmatig voorkomt bij vliegtuigpassagiers als gevolg van een tekort aan zuurstof. Het wordt in de hand gewerkt door de luchtdruk in een vliegtuig en warme temperaturen. En net daarom verkiezen de luchtvaartmaatschappijen passagiers die klagen over de koude boven passagiers die flauwvallen.