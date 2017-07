Man valt flauw nadat vriend lugubere grap uithaalt met kettingzaag

Een uit de hand gelopen grap heeft op internet voor heel wat beroering gezorgd. Een man die schijnbaar onschuldig hout aan het verzagen is met een kettingzaag, doet plots alsof het ronkende gereedschap zijn lichaam doorboort. Zijn vriend weet niet wat hij ziet en valt terstond flauw.

Het was de Noor Tom Daniel Hansen Sylte die in de garage aan het werk was en besloot dat het tijd was voor een grapje. Op een moment dat zijn vriend met de rug naar hem stond, verwisselde hij de kettingzaag waarmee hij aan het werk was met een vals exemplaar zonder mes. Hij houdt het ding tegen zijn lichaam terwijl een plas vals bloed wat extra emotie aan het spektakel toevoegt.

Zijn vriend ging meteen in shock bij het zien van het schouwspel en viel ter plekke flauw. Wanneer Tom even later zijn vriend over de ware toedracht van de feiten inlicht, druipt die duidelijk misnoegd af.

Foto: VTM

Kan dit?!

De grap, die veel gedeeld wordt maar niet door iedereen even hard gesmaakt, doet denken aan een incident dichter bij huis. In 2005 moest presentator Erik Goossens voor de rechter verschijnen omdat drie schoonmaaksters door een grap in zijn programma ‘Kan dit?!’ drie dagen werkonbekwaam waren en blijvende morele invaliditeit opliepen.

De vrouwen werden in 2001 gevraagd om te poetsen in een mortuarium in Genk. Daar had Erik Goossens zich vermomd als lijk in een rechtopstaande lijkkist verborgen.

Volgens het scenario werden de vrouw telkens alleen in de kamer met het lijk achtergelaten, terwijl de weduwe van de overleden man de kist opende om een sleutel van de brandkast uit de jas van haar man te halen. Het lijk zou vervolgens uit de kist en op de weduwe vallen, waarna die aan de poetsvrouw om hulp zou vragen. De verborgencameragrap bezorgde de poetsvrouwen de schrik van hun leven. De rechter oordeelde uiteindelijk ook in hun voordeel.