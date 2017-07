Lang onderweg naar het werk schaadt je gezondheid

Onze pendeltijd en de mate waarin we bewegen gaan hand in hand, zo blijkt uit onderzoek van Partena Ziekenfonds. Van de Vlaamse werknemers die dagelijks langer dan een uur onderweg zijn naar het werk, sport ruim een derde (35%) niet. Ook op vlak van beweging in het algemeen doen werknemers met een lang woon-werk traject het opvallend slecht.

De helft van werknemers die dagelijks langer dan een uur onderweg zijn, is niet meer dan 2 maal per week langer dan een halfuur in beweging. “We vinden dit logisch, en begrijpen dat je na al dat gependel minder tijd en energie vindt om te bewegen”, aldus Lynn Pellens, expert gezondheid bij Partena Ziekenfonds.

“Net daarom willen we de zaken omdraaien en een mentaliteitswijziging creëren om meer te bewegen en minder te zitten op de werkvloer. We moeten af van het imago dat wie lang stil zit, braaf is.”

Pendelaars bewegen veel te weinig

?In mei lanceerde Partena Ziekenfonds de sensibiliseringscampagne Ikziejewelzitten.be om het belang van minder zitten aan te kaarten. De gemiddelde Vlaming met een zittend beroep (60% van de actieve populatie) zit meer dan 9 uur per dag en onderbreekt dat zitten veel de weinig.

Vooral daar ligt het probleem: op de werkvloer. Meer dan 43.000 personen vulden de Zittest in en kregen tips om minder te zitten. Uit de resultaten blijkt dat werknemers die lang onderweg zijn naar het werk beduidend minder sporten en in beweging zijn dan zij die dichter bij huis werken.

Werkgevers spelen grote rol

?Een actieve levensstijl, en vooral niet te veel stil zitten, is nochtans belangrijk voor de gezondheid. Partena Ziekenfonds roept werkgevers daarom op om beweging op het werk aan te moedigen. Bijvoorbeeld door rechtopstaand werken of eenvoudige bewegingsoefeningen te promoten.

De opmars van rechtstaand werken

De 7 coolste sta-bureaus

Een mentaliteitswijziging op de werkvloer kan een wereld van verschil betekenen voor de gezondheid van werknemers. “Nochtans kan je met bijvoorbeeld een simpel tennisballetje al heel wat bewegingsoefeningen doen. Af en toe een halfuurtje rechtopstaand werken of vergaderen zou ook een groot verschil maken. Maar naast het minder zitten te stimuleren door bewegingsoefeningen of rechtopstaand werken, heeft ook de bedrijfscultuur een invloed op de beweging. Werkgevers spelen hierin een grote rol, zij moeten minder zitten mee helpen faciliteren.”

