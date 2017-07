Zieke Gilbert stapt uit Ronde van Frankrijk: “Hij vertrok met tranen in de ogen”

Philippe Gilbert stapt ziek uit de Ronde van Frankrijk. De winnaar van de Ronde van Vlaanderen kampt met buikgriep. Gilbert is na Tim Wellens de tweede Belg die opgeeft.

Wilfried Peeters “Hij is zondagavond zeer ziek geworden”, vertelt ploegleider Wilfried Peeters van Quick Step zondagavond. “Hij heeft 36 uur niks kunnen eten of drinken door maag- en darmproblemen. hij moest constant overgeven en heeft diarree, hij is helemaal leeg. Vanmorgen moest hij met tranen in de ogen de Tour verlaten. Binnen twee dagen is hij er weer helemaal bovenop maar ja, de Tour wacht niet hé.

Zaterdag al kende groene trui Marcel Kittel een slechte dag, gisteren raakten ook Gilbert en Stybar besmet. Ziek worden na twee weken Tour komt wel vaker voor.

“Dat is inderdaadd typisch in derde Tourweek”, bevestigt Peeters. “De renners zijn al vermoeid maar moeten constant heel veel eten en drinken. En dat met hitte van de voorbije dagen, dat is een klassiek probleem in de Tour.”

“Je kent dat, een plaagje dat in het peloton rondwaart en de ene steekt de andere aan”, aldus Patrick Lefevere van Quick Step Floors.