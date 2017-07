Deze hoogzwangere vrouw laat zich niet tegenhouden door weeën en probeert fit te blijven in het ziekenhuis

Een Australische vrouw (33) stond op het punt te bevallen en had elke zeven minuten weeën, maar liet zich daardoor niet tegenhouden om aan haar conditie te werken. Ze werd gefilmd door haar echtgenoot terwijl ze haar favoriete fitnessoefeningen uitvoerde, terwijl ze zenuwachtig wachtte tot ze naar de verloskamer kon verhuizen.

Anna Strode, een 33-jarige moeder en huisvrouw is een bekend gezicht op sociale media, waar ze regelmatig video’s van haar dagelijkse trainingsoefeningen publiceert. Tijdens haar zwangerschap van haar dochter Madi, die intussen een weekje oud is, trainde ze elke dag twintig minuten en ze was niet van plan een sessie te missen omdat ze moest bevallen.

“Terwijl we aan het wachten waren tot mijn weeën sneller kwamen, lukte het me niet om me comfortabel te voelen door televisie te kijken of neer te liggen”, verklaarde de fitte moeder. “Uiteindelijk besliste ik om een beetje te sporten, dus koos ik mijn favoriete oefeningen.”

De moeder van drie had naar eigen zeggen geen goede herinneringen aan haar twee vorige bevallingen, dus wilde ze haar kersverse dochter met een positief gevoel ter wereld brengen. Ze zei tegen haar echtgenoot dat ze nu een toffe herinnering aan het speciale moment wilde hebben, dus besloot de man haar trainingssessie te filmen.

Kinderen als halters

Strode beviel enkele jaren geleden van een tweeling en gaf haar job op om fulltime huismoeder te worden. Na de bevalling wilde ze grappige video’s maken, een manier om de terugkeer naar haar favoriete hobby - fitnessen - en het huishoudelijke werk te vereeuwigen. Haar grappige video’s - waarin ze haar jongens dikwijls als halters gebruikt - werden al snel razend populair op sociale media en intussen heeft de Australische moeder al tienduizenden fans.

“Ik vond dat ik door mijn rol als mama nogal geïsoleerd raakte, dus was mijn werk op sociale media een manier om met andere moeders te communiceren, een perfecte uitlaatklep.” Door haar kinderen te betrekken in haar sportoefeningen, vond ze tussen alle huishoudelijke taken door de tijd om haar lichaam fit te houden.

De video van haar sportoefeningen tijdens haar bevalling,kreeg heel wat reacties, zowel positieve als negatieve. “Ik had niet verwacht dat de video dergelijke impact zou hebben”, gaf Strode toe. “Ik wilde gewoon mijn ervaring delen en tonen hoe ik met zenuwen omga.”

De negatieve reacties trekt ze zich niet aan en vindt sporten de ideale manier om geen dipje te krijgen na de geboorte van haar dochter. “Er bestaan veel misvattingen over sporten terwijl je zwanger bent. Het zou gevaarlijk zijn, maar integendeel, het is geweldig voor mijn gezondheid en die van mijn baby.”