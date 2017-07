Lukaku erg ambitieus na eerste goal: “Wil één van de leiders bij Manchester United worden”

Romelu Lukaku heeft afgelopen nacht zijn eerste doelpunt gescoord voor Manchester United. De Rode Duivel heeft naar eigen zeggen niet veel tijd nodig gehad om zijn plaats te vinden, ondanks het astronomische bedrag dat de Red Devils voor hem neertelden. “Ik wil één van de leiders in de ploeg worden”, zei hij op de website van Manchester United.

Het is gebeurd: in zijn tweede oefenmatch voor Manchester United heeft Romelu Lukaku meteen ook zijn eerste doelpunt gescoord voor de Red Devils. Een knap doelpunt, nadat hij twee verdedigers én de doelman het bos instuurde.

“Ik ben hier om te scoren en het speerpunt van het elftal te zijn”, beloofde de Rode Duivel na afloop meer goals. “Bij Manchester United speel je om te winnen en die mentaliteit voel je meteen vanaf je voet op het veld zet.”

De spits, die met een prijskaartje van 85 miljoen de duurste Belgische voetballer ooit werd, is inmiddels al een week speler van de rijkste club ter wereld. Zijn integratie verloopt goed, onthult hij. “Ik kende al veel jongens voordat ik hier kwam. Een aantal van hen zijn zelfs mijn buren”, lachte Lukaku, die als speler van Everton al in Manchester woonde. “Lang heeft het dus niet geduurd om hier om mijn plaats te vinden. Ik wil één van de leiders in de ploeg worden die het team naar de zege stuwen. Op deze kans heb ik lang gewacht.”

