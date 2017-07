Vaarwel donkere kringen: ingreep aan onderste ooglid populair bij plastisch chirurg

De wereld van de plastische chirurgie is net als de modewereld onderhevig aan trends. Vandaag zijn veel experts het erover eens: de laatste jaren komen - vooral jonge - mensen langs om de donkere kringen onder hun ogen aan te pakken. Dat schrijft lifestyleblad Allure.

De zogenaamde tear trough treatment richt zich volledig op het traankanaal dat invloed heeft op de lage, soms blauwe zone net onder de ogen en boven de wangen. Het onderste ooglid krijgt een verjongingskuur met fillers. “Rond de leeftijd van 35 jaar krijg je meer rimpels rond de ogen en gaan deze dieper liggen. Zowel mannen als vrouwen ondervinden dit”, aldus de New Yorkse plastisch chirurg Daniel Maman. Collega Min S. Ahn uit Boston zegt dat vooral millennials voor de ingreep kiezen. “Ze kagen dat ze er voortdurend moe uitzien. Als we het onderste ooglid gaan opvullen, verdwijnt dat uitzicht in een oogwenk.”

De procedure gaat als volgt in zijn werk. Eerst wordt de huid rond de ogen gereinigd om infectiegevaar te beperken, dan krijgt de man of vrouw in kwestie tien minuutjes ijs op de te behandelen zone. Dat werkt verdovend. Eens de zone gevoelloos is, brengt de chirurg de filler met een klein naaldje in de huid. De patiënten merken na de behandeling een lichte zwelling of blauwe plek op, maar dat mogelijk neveneffect verdwijnt na twee dagen. De frisse blok blijft een jaar lang.

Voor de behandeling betaal je algauw 950 dollar (832 euro) per oog. Plastisch chirurgen waarschuwen ook dat je op voorhand veel informatie moet verzamelen over de procedure en moet uitkijken bij wie je langsgaat. De huid rond de ogen is immers heel dun. Als de ingreep niet correct wordt uitgevoerd, dan zit je maanden met dikke ogen alsof je last hebt van een allergische reactie.