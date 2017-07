Belgen wrijven zich in de handen met wind in de Tour: “Van deze situatie moeten we kunnen profiteren”

Daags na de tweede rustdag in de Tour is het vandaag meteen weer “vollen bak”. De zestiende etappe begint immers meteen met een klim maar vooral de wind zorgde van voor de start voor nervositeit. De schrik voor waaiers zit er goed in bij de klassementsmannen, bij de Belgische ploegen Quick Step en Lotto-Soudal zien ze het echter graag gebeuren.

Alle nieuws uit de Tour de France 2017 op Sportwereld.be!

Bekijk hier de tussenstand in alle klassementen

Ontdek hier alle etappes

“Het is een lastig parcours en veel wind, het wordt dus lastig”, aldus ploegleider Wilfried Peeters van Quick Step. “Van bij de start gaat het bergop - het is geen colletje maar toch lastig - en vanaf dan is er de mistral die opkomt. Ik denkt dat zowel de klassementsmannen als de sprintersteams heel geconcentreerd moeten rijden vandaag.”

Meteen na de klim van 22 kilometer en in de vlakkere finale lijken waaiers mogelijk. En dan wordt steevast naar de Belgen gekeken.

“Ik denk dat we van deze situatie moeten kunnen profiteren”, bevestigt Peeters. “We hebben heel veel specialisten in het team. We hebben een mix van klassementsmannen en sprinters maar we moeten onze ervaring toch naar voor kunnen brengen om zowel Dan (Martin) als Marcel (Kittel) in de juiste positie naar voren te kunnen loodsen. We gaan dus de strijd aan op twee fronten, dat is de toch bedoeling en we zullen vanavond zien of we daarin slagen...”

We krijgen dus spektakel en waaiers in de Tour: maar hoe werkt dat precies? Ontdek hier!

Ook bij Lotto-Soudal hebben ze enkele specialisten, waaronder Jürgen Roelandts: “Waaiers zijn zeker mogelijk”, zei hij voor de start. “maar eerst is het 22 kilometer omhoog en dus zullen de sterksten vooraan zitten. Van zodra we boven zijn zal het wel op de kant worden getrokken. Vanaf kilometer 22 ligt deze rit me dus volledig. Maar alle ploegen zullen vooraan willen zitten van bij de start en hopelijk kan ik me ertussen mengen. Ik voel me alvast beter dan vorige week toen ik ziek was, nu ben ik ça va.”

De finish zelf gaat echter ook lastig omhoog, de aankomst lijkt dus niet meteen iets voor pure sprinters als Kittel of Greipel maar voor mannen als Kristoff en Matthews. En... ook een zekere Van Avermaet heeft zijn zinnen gezet op deze etappe.

Volg hier de 16e etappe LIVE van start tot finish!