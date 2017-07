Moet Club Brugge zijn spits de eerste drie wedstrijden missen? Schorsing dreigt

Club Brugge-aanvaller Wesley Moraes riskeert drie speeldagen schorsing voor de klap die hij vorig seizoen uitdeelde aan Gent-verdediger Stefan Mitrovic.

Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft dinsdag ter zitting van de Geschillencommissie Profvoetbal twee speeldagen schorsing, de uitvoering van een speeldag voorwaardelijke schorsing en een boete van 600 euro gevorderd tegen de Braziliaanse aanvaller van Club Brugge, die een tijdje out was met een lichte vorm van hersenvliesontsteking en de competitiestart dreigt te missen. Door de strafvordering komen de verplaatsingen naar Lokeren (29/07) en Zulte Waregem (11/08) en de thuiswedstrijd tegen Eupen (06/08) in het gedrang.

In de “Slag om Vlaanderen” tegen AA Gent (2-1) op de slotspeeldag van de play-offs van afgelopen seizoen gaf Wesley iets voorbij het uur een klap tegen het achterhoofd van Gent-verdediger Mitrovic. Scheidsrechter Bart Vertenten gaf een gele kaart, maar de Reviewcommissie vond een rechtstreekse uitsluiting de enige correcte straf en liet een disciplinaire procedure opstarten tegen de twintigjarige Braziliaan. Wesley heeft nog een speeldag schorsing met uitstel achter zijn naam staan. Die kreeg de talentrijke spits nadat hij Anderlecht-verdediger Kara Mbodj in het gezicht had geslagen.

De Geschillencommissie maakt zijn vonnis allicht in de loop van dinsdagnamiddag bekend, mogelijk valt de beslissing pas volgende week. Het dossier moest aanvankelijk op 30 mei behandeld worden, maar werd bij afwezigheid van Vertenten en Wesley uitgesteld.