Red Flame Nicky Van den Abbeele verkast naar Ajax

Red Flame Nicky Van den Abbeele verlaat RSC Anderlecht om komend seizoen in Nederland bij Ajax aan de slag te gaan, zo maakte de Amsterdamse club dinsdag bekend.

Bij Ajax wordt de 23-jarige Van den Abbeele ploeggenote van collega-Red Flame Davina Philtjens, die zondag in de basis startte tegen Denemarken in de eerste EK-wedstrijd ooit van de Belgische voetbalvrouwen. Van den Abbeele bleef de hele wedstrijd op de bank in Doetinchem. Donderdag wacht op de tweede speeldag vice-Europees kampioen Noorwegen.