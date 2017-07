Video toont bevalling van twee zeehonden in Pairi Daiza

In Pairi Daiza zijn enkele dagen geleden twee zeehondjes geboren. Dat maakt het dierenpark dinsdag bekend.

Op haar Facebook-pagina postte Pairi Daiza videobeelden waarop te zien is hoe twee zeehonden, Duppie en Kéya, aan het bevallen zijn. Ook is te zien hoe de twee baby-zeehonden een eerste plons nemen.

Volgens Pairi Daiza wegen de twee baby-zeehonden tien en vijftien kilo en verkeren ze in “topvorm”. Ook de twee moeders en hun vader York zouden het goed stellen.

Op een naam is het nog even wachten. Pairi Daiza doet een oproep om namen te suggereren in reactie op de Facebook-post over de geboorte van de twee dieren. De verzorgers zullen uit die namen een winnaar kiezen, van wie het gezin in avant-première kennis zal mogen maken met de dieren.