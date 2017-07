Droogte van voorjaar 2017 officieel erkend als landbouwramp

De droogte van het voorjaar 2017 is hoogst uitzonderlijk. Dat blijkt uit een analyse van de neerslaghoeveelheiden van de afgelopen drie maanden. Minister Joke Schauvliege heeft daarom de procedure van het Landbouwrampenfonds opgestart.

Op vraag van Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege heeft het KMI de hoeveelheden neerslag tijdens de periode 1 april tot 30 juni 2017 onderzocht, nadat eerder dezelfde oefening voor een beperktere periode was gedaan.

Daaruit blijkt, op basis van een terugkeerperiode van twintig jaar, dat het in 150 Vlaamse gemeenten inderdaad om een uitzonderlijke situatie ging. Zo werd er onder meer in de provincie West-Vlaanderen in 58 gemeenten een heel geringe hoeveelheid neerslag vastgelegd. Goed voor 90 procent van het totaal aantal gemeentes in die provincie.

Meer dan 1 miljoen euro

Omwille van die droogte en de geleden schade voor de landbouwers heeft minister Schauvliege nu de procedure opgestart voor de tussenkomst van het Vlaams Landbouwrampenfonds.

“Landbouwers moeten de schade op hun percelen melden aan de gemeente waarin het perceel ligt en de voorlopige schade en de oorzaak ervan laten vaststellen door de gemeentelijke commissies. Dat kan gebeuren in alle gemeenten. De Vlaamse regering zal nadien vaststellen voor welke gemeenten de schade wordt erkend”, zegt Jan Pauwels, woordvoerder van minister Schauvliege.

Volgens Pauwels is de erkenning van een landbouwramp pas mogelijk wanneer de totale schade hoger ligt dan 1,24 miljoen euro en wanneer de gemiddelde schade per dossier meer dan 5.580 euro bedraagt.

Volgende stappen

De Boerenbond is alvast tevreden met de beslissing. “Het advies van het KMI, dat de droogte van dit voorjaar als uitzonderlijk bestempelt, is een eerste belangrijke stap in de erkenning als landbouwramp. Wij vragen nu aan de minister om snel werk te maken van de volgende stappen in de erkenning zodat er voor onze land- en tuinbouwers vlug duidelijkheid komt”, luidt het bij Toon De Keukelaere van de Boerenbond.