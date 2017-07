Profvoetballer Cristiano Ronaldo heeft voor het eerst bevestigd dat hij alweer vader gaat worden. Toen El Mundo Deportivo hem vroeg of hij blij was met het vierde kind dat eraan komt, antwoordde de Portugees: “Ja, heel erg”. Hoogstwaarschijnlijk is zijn vriendin Georgina Rodriguez de moeder van het kind nadat Cristiano Ronaldo eerder gebruikmaakte van draagmoeders. Ronaldo is nog maar net vader geworden van een tweeling, terwijl hij ook al een zevenjarig zoontje heeft.