Hier gaan Europeanen het liefst op vakantie

Europeanen gaan graag op vakantie naar een ander Europees land. Dat blijkt uit een nieuw rapport van Eurostat, een bureau van de Europese Unie dat zich toespitst op het opmaken van statistieken.

Eurostat bekeek in 2015 naar welke landen Europeanen op vakantie trokken. Daaruit blijkt dat toerisme in de Europese Unie vooral een interne affaire is. Bijna 90 procent van de toeristische overnachtingen in de Unie worden geboekt door inwoners ervan. En de vakantiegangers hebben ook hun favoriete bestemingen. Vooral bepaalde regio’s in Spanje, Italië en Frankrijk vallen enorm in de smaak. Als er een reis wordt gemaakt buiten de Europese Unie, dan trekken de meeste toeristen naar De Verenigde Staten of Turkije, zo blijkt nog uit het rapport.

Het Kroatische Dubrovnik

De Canarische Eilanden in Spanje zijn met stip de favoriete bestemming van Europeanen, gevolgd door de Franse regio Île-de-France. Daarmee wordt het binnenlandse schiereiland met Parijs als hoofdstad bedoeld. De top drie wordt aangevuld door een vakantie in de Spaanse regio Catalonië, waarin Barcelona ligt. De vierde en vijfde plek in de ranglijst zijn voorbehouden voor Republiek Kroatië aan de Adriatische kust en de Balearen, waartoe onder meer Ibiza behoort.

Ciutat Vella, Barcelona in Catalonië

Een overzicht van de dertig populairste vakantiebestemmingen in de Europese Unie

1. De Canarische Eilanden, Spanje

2. Île-de-France, Frankrijk

3. Catalonië, Spanje

4. Republiek Kroatië, Kroatië

5. Balearen, Spanje

6. Veneto, Italië

7. Andalusië, Spanje

8. Provence-Alpes - Côte d’Azur, Frankrijk

9. Rhône-Alpes, Frankrijk

10. Inner London , Groot-Brittannië

11. Toscane, Italië

12. Land van Valencia, Spanje

13. Lombardije, Italië

14. Emilia-Romagna, Italië

15. Tirol, Oostenrijk

16. Oberbayern , Duitsland

17. Languedoc-Roussillon, Frankrijk

18. Aquitaine, Frankrijk

19. Lazio, Italië

20. Berlijn, Duitsland

21. Zuid-Tirol, Italië

22. Mecklenburg-Voor-Pommeren, Duitsland

23. Noord-Holland, Nederland

24. Autonome Gemeenschap Madrid, Spanje

25. Schleswig-Holstein , Duitsland

26. Zuid-Egeïsche Eilanden, Griekenland

27. Kreta, Griekenland

28. Zuidoost Ierland, Ierland

29. Bretagne, Frankrijk

30. Salzburg, Oostenrijk