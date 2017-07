Aubameyang moet bij Dortmund blijven

Voor Borussia Dortmund is de deadline voor een vertrek van Pierre-Emerick Aubemeyang verstreken. De pijlsnelle aanvaller mag deze zomer niet vertrekken.

Dortmund had Aubameyang, die vorig seizoen 31 doelpunten maakte in 32 competitiewedstrijden, een ultimatum gegeven voor een mogelijk vertrek. Die deadline is nu verlopen, aldus CEO Hans-Joachim Watzke. De Gabonese aanvaller werd in verband gebracht met een verhuis naar PSG, AC Milan, de Premier League of China, maar blijft dus bij Dortmund.

Aubameyang speelde vandaag nog een oefenwedstrijd tegen AC Milan, één van de clubs die geïnteresseerd was in hem, en scoorde twee keer. Dortmund won de wedstrijd met 3-1. Nieuwbakken coach Peter Bosz zei voor die wedstrijd dat de geruchten rond Aubameyang zouden aanhouden tot het sluiten van de transfermarkt eind augustus. Maar voorlopig houdt Dortmund Aubameyang dus aan zijn contract tot juli 2020.