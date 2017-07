Antwerp in overleg met PSG voor samenwerkingsakkoord

Er is mogelijk een nieuwe samenwerking in de maak tussen Antwerp en een Europese topclub. Na eerder al een samenwerkingsakkoord te hebben gesloten met Porto bekijkt de club nu ook de optie om een samenwerking aan te gaan met Paris Saint-Germain.

Het uitgebreide netwerk van Luciano D’Onofrio begint zijn vruchten af te werpen voor Antwerp. Eind juni ondertekende de promovendus al een samenwerkingsakkoord met Porto, nu wordt er ook met PSG gepraat om de handen in elkaar te slaan. Vorige week haalde Antwerp met Dylan Batubinsika al een verdediger uit de beloftenkern van PSG naar de Bosuil. De gesprekken met PSG beperken zich wel alleen tot een vorm van samenwerking. Van een satellietclub-scenario - een bericht dat deze ochtend opdook in een Frans magazine - is geen sprake.