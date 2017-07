Ex-OCMW-voorzitster weigert te antwoorden en vertrekt al na 5 minuten uit Samusocial-commissie

Pascale Peraïta, gewezen gedelegeerd bestuurder van Samusocial en ex-voorzitster van het Brusselse OCMW, heeft dinsdagnamiddag geweigerd om op de vragen van de onderzoekscommissie Samusocial van het Brussels Parlement te antwoorden. Na een korte verklaring verliet ze de zaal.

Als directrice en later gedelegeerd bestuurder streek Peraïta niet alleen jarenlang riante zitpenningen op, er wordt ook vermoed dat ze erg goed op de hoogte was van de hele financiële constructie bij de daklozenorganisatie.

Geen camera’s

Peraïta moest dinsdag om half 4 ‘s middags uitleg geven voor de onderzoekscommissie in het Brussels parlement. Ze eiste volgens Bruzz om niet gefilmd of gefotografeerd te worden. Toen Peraïta aan haar getuigenis begon, moesten verschillende - maar niet alle - camera’s de zaal verlaten. In een brief vragen verschillende media de commissievoorzitter evenwel om het verbod om te filmen op te heffen.

Recht om te zwijgen

Toen ze daadwerkelijk voor de commissie verscheen, las Peraïta kort een geschreven verklaring voor, waarin ze verwees naar de brief van haar advocaat. Ze herhaalde dat ze zich op haar zwijgrecht wou beroepen. De voorzitter nam er akte van, maar probeerde haar toch om te praten door haar te wijzen op haar burgerlijke verantwoordelijkheid. Peraïta bleef echter bij haar standpunt.

Cornelis wees erop dat ze als getuige gehoord wordt door de commissie, die alle licht wil brengen op het beheer van Samusocial. “Ik neem akte van het feit dat u beroep doet op het recht om te zwijgen, maar ik vraag u om uw standpunt te herzien.”

Peraïta verlaat de zaal

Pascale Peraïta verliet daarop de commissiezaal met in haar spoor de vele aanwezige fotografen en cameralui. Net voordat zijn cliënt de eed had afgelegd, had de raadsheer van Peraïta uitgehaald naar het feit dat de media het portretrecht dat Peraïta inriep niet respecteerde. Dat was volgens hem een discriminatie ten opzichte van andere getuigen.

Daarop werd de commissie geschorst in afwachting van de hoorzitting met Rita Glineur, ook bestuurder bij Samusocial.

“Niet respectvol”

Volgens commissielid Arnaud Verstraete (Groen), had Peraïta perfect kunnen antwoorden op vragen omdat er een dubbele bescherming bestond. Ze werd immers bijgestaan door een raadsheer en de vragen van de commissieleden waren voordien gescreend door de experten van de commissie om problemen met het lopende gerechtelijk onderzoek te vermijden. Hij vond haar opstappen niet respectvol. Ook Hannelore Goeman (SP.A) noemde het gedrag van Peraïta “een totaal gebrek aan verantwoordelijkheidszin.”

Morgen verschijnt voormalig Brussels burgemeester Yvan Mayeur voor de commissie.

Lees ook: Bestuurster weigert te antwoorden over zitpenningen bij Samusocial