Hoe deze schoolverlaatster de rijkste vrouw ter wereld werd

De Chinese Zhou Qunfei (47) zei op 16-jarige leeftijd de school vaarwel, ondertussen is de zakenvrouw zo’n 9,2 miljard dollar waard. Zelfs Apple maakt gebruik van de kwaliteiten van de vrouw. Maar hoe is Zhou Qunfei erin geslaagd om het zonder middelbaar diploma tot de rijkste vrouw op aarde te schoppen?

In de geboortestreek van Zhou Qunfei was het allesbehalve vanzelfsprekend als meisje om het professioneel te maken. Ze bracht haar kindertijd door op een boerderij in China en stopte met school op haar zestiende. “In mijn geboortedorp hadden meisjes vaak niet de keuze of ze verder zouden studeren. De meesten trouwden en bleven hun hele leven op dezelfde plaats wonen.”

Zhou Qunfei begon kort hierna te werken in een fabriek van een horlogeglasbedrijf. Ondertussen volgde ze ook avondonderwijs in boekhouden en brandveiligheid.

“Mijn mentaliteit destijds was dat ik enkel wou leren, of ik er nu voor betaald werd of niet. Ik had andere objectieven dan de meeste mensen, omdat ik toch geen geld had. Ik wou mijn lot veranderen door mijn eigen inspanningen.”

Eigen bedrijf in horlogeglazen

Op haar 22ste had Zhou Qunfei een paar duizend euro gespaard en besloot ze om haar eigen bedrijf te starten in horlogeglazen: Lens Technology. Dat was in 1993. “In die periode was de Chinese economie volop aan het floreren,” vertelt Zhou Qunfei. “Er waren veel mogelijkheden voor ondernemers, ook voor vrouwen. Hierdoor kreeg ik de kans om mijn bedrijf verder uit te bouwen.”

Interesse van Apple

In 2003 kreeg Zhou Qunfei telefoon van Motorola. Het bedrijf vroeg haar hulp bij het ontwerpen van een krasvrij glas voor hun nieuwe gsm Razr V3. Hierna kreeg de vrouw bestellingen van HTC, Nokia en Samsung. Toen Apple in 2007 de eerste iPhone lanceerde contacteerden ook zij de vrouw.

Vijf jaar later had Zhou Qunfei fabrieken in drie steden. Haar bedrijf Lens Technology werd in 2015 beursgenoteerd, waardoor de vrouw in één klap miljardair werd.

In 2017 telt haar imperium 32 fabrieken en meer dan 90.000 werknemers.