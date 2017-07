Hier redt ijzersterke Oliver Naesen de derde plaats van kopman Bardet: “Je hebt mijn leven gered”

Oliver Naesen reed zich in het slot van de zestiende etappe de ziel uit het lijf voor zijn kopman Romain Bardet. De Belgische kampioen van AG2R was alert en bracht kopman Bardet terug naar de kopgroep nadat die terugviel door de waaiervorming. Bardet was zijn superknecht dan ook meer dan dankbaar. “Je hebt mijn leven gered, riep Romain naar me op één kilometer van de finish”, verklapte Naesen na de finish.

“Ik was Bardet kwijt en zag dat hij verkeerd zat in het peloton. Ik riep dat hij zo snel mogelijk mijn wiel moest nemen en bracht hem in de chaos terug. We wisten waar de wind stond”, vertelde Oliver Naesen bij Sporza. “Maar we wisten dat het zou goed komen als we samenbleven. In het begin wou ik niet te veel meedraaien, vooral mee zijn en dat had veel krachten gekocht. Romain riep me op één kilometer van de finish dat ik zijn leven had gered, dus ik denk wel dat hij content is”, lachte Naesen na afloop van de zestiende etappe.

Door de inspanning van Oliver Naesen blijft de Fransman Romain Bardet derde in het algemene klassement, op 23 seconden van gele trui Chris Froome.