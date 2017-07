Vrouw zonder reden neergeslagen op Gentse Feesten: "Het werd zwart voor mijn ogen, en toen sloeg hij nog eens"

Gent / Aalst - Een 52-jarige vrouw uit Aalst ondergaat woensdag een operatie in het gezicht nadat ze op de Gentse Feesten het slachtoffer is geworden van zinloos geweld. Een man, die nog gezocht wordt, sloeg haar zonder reden tegen de grond. De politie voert een onderzoek.

“Rond iets over 6 uur maandagochtend stapte ik van de Vrijdagmarkt naar het Beverhoutplein toen ik plots werd aangeklampt door een man van Afrikaanse origine. Ik kende hem niet. Hij vroeg me iets, ik weet niet eens wat. Dan volgde die uithaal, recht in mijn gezicht. Het werd zwart voor mijn ogen. Daarna sloeg hij nog eens”, zegt Annick Vercruysse vanop haar ziekenbed.

Breuken in het gezicht

Een voorbijganger verwittigde de hulpdiensten die de zwaargewonde vrouw naar het Sint-Lucasziekenhuis bracht. Daar werden een breuk van het jukbeen en een neusbreuk vastgesteld. Woensdag of donderdag ondergaat ze een operatie om alles weer op zijn plaats te zetten. Daarna volgt een lang herstel.

Een vriendin heeft foto’s van Annick op Facebook gepost waarop ze te zien is met haar zwaar toegetakelde gezicht. Het bericht wordt massaal gedeeld en van overal krijgt ze steunbetuigingen.

De lokale politie van Gent is een onderzoek gestart en is op zoek naar een man met een jeansbroek, een bordeauxkleurige sweater en een witte pet. Wie informatie heeft, kan contact opnemen met de Gentse politie via 09/266.61.11.