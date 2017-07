Joe Hart uitgeleend aan West Ham

Manchester City leent doelman Joe Hart uit aan West Ham United, met een aankoopoptie van 10 miljoen euro. Dat kondigde de Londense club dinsdag aan op haar website.

Sinds de komst van coach Pep Guardiola naar Manchester City vorige zomer, viel de 30-jarige doelman uit de gratie bij de Citizens. Daarom werd hij afgelopen seizoen uitgeleend aan de Italiaanse club Torino. Ondanks zijn wisselvallige prestaties in Italië, bleef Hart eerste keuze voor de nationale ploeg. Begin juli keerde Hart terug naar City en werd er gespeculeerd over zijn kansen, zeker na het vertrek van reservedoelman Willy Caballero naar Chelsea. Maar City rekent ook dit seizoen dus niet op Hart. West Ham betaalt 5 miljoen euro om de doelman één jaar te huren en heeft een optie om hem definitief over te nemen voor 10 miljoen.

De 71-voudig international is een clubicoon bij Manchester City, maar moest sinds de komst van Pep Guardiola als coach plaatsruimen. Tussen 2007 en 2016 won Hart met Man City twee titels (2012 en 2014), één FA Cup (2011) en twee League Cups (2014 en 2016).