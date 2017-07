Nabestaanden van overleden kindjes gechoqueerd door brief: kindergraven kunnen plots verdwijnen

Harelbeke / Hulste - Een nieuw reglement over kindergraven op het kerkhof in Hulste, zet kwaad bloed bij de nabestaanden. Destijds werd hen beloofd dat de graven eeuwig waren, nu krijgen ze plots te horen dat ze meer moeten betalen en dat hun graf toch kan verdwijnen.

In Hulste liggen 35 kindjes begraven op het kerkhof. Alle nabestaanden kregen bij het overlijden te horen dat het graf van hun kindje eeuwig bleef liggen als ze ervoor kozen om hun kind te begraven in de speciaal voorziene zone op het kerkhof. De concessie was zogezegd eeuwigdurend en het graf zou nooit moeten verplaatst worden. Maar die belofte wordt nu verbroken, met één simpele brief aan het adres van de nabestaanden. Die zegt dat de concessies nu toch na 30 jaar vervallen en ze voor een prijs van ofwel 300 euro voor 10 jaar of 600 euro voor 30 jaar kunnen verlengd worden. Maar ook dan is er geen garantie, zo blijkt uit de brief. Want bij een herstructurering van het kerkhof kunnen de graven alsnog verplaatst worden.

De nabestaanden reageren geschokt op het nieuws. Hilde De Bruyne (CD&V) verloor 23 jaar geleden zelf haar toen één maand jonge dochter Hanne Decabooter en kreeg eind mei een brief in de bus."Jullie staan waarschijnlijk niet stil bij het verdriet en de emoties die dit soort brieven genereren bij ouders”, begint De Bruyne haar betoog. “Als ik had geweten wat ik nu weet, had ik gekozen voor een gewone concessie, zodat mijn man en ik later naast Hanne kunnen begraven worden. Maar dat deden we niet, omdat het stadsbestuur ons op het hart drukte dat zo'n kindergraf op die zone de beste keuze was. En dat ons Hanne vanop die plaats nooit verplaatst zou worden. Dat dat nu wel kan, is gewoon degoutant. Blijf toch van die kindergraven, er is nog zoveel plaats op het kerkhof in Hulste.”

Verloederd

Na al die jaren heeft De Bruyne nog steeds heel veel verdriet over wat er 23 jaar geleden gebeurd is. “Hanne had een hartafwijking, maar dat ontdekten we pas toen ze drie weken oud was. We lieten haar opereren. Een standaardoperatie die perfect verliep, tot ze twee dagen later een hartstilstand kreeg. We zijn haar totaal onverwacht verloren en dat doet nog elke dag pijn. Hoeveel plezier ik soms ook mag hebben, ik sta op en ga slapen met Hanne in mijn gedachten.”

Volgens burgemeester Alain Top (SP.A/Groen) heeft het nieuwe reglement als doel de verloederde kindergraven te verwijderen. “Het onderhoud van de graven wordt steeds moeilijker, omdat we geen verdelgers meer mogen gebruiken. Veel kindergraven zijn verloederd, omdat nabestaanden overleden zijn of er geen zorg meer voor dragen”, zegt Top. De zin over de eventuele verplaatsing van de graven, dient als stok achter de deur. “Als we die clausule niet opnemen, kunnen we dat deel nooit heraanleggen. Dat willen we voorkomen met die ene zin, ook al zijn er voorlopig geen plannen.”