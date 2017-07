Lucas Leiva verlaat Liverpool na tien seizoenen en wordt de vervanger van Biglia bij Lazio

De Braziliaanse middenvelder Lucas Leiva vertrekt na tien jaar uit Liverpool en gaat bij Lazio voetballen. De dertigjarige Braziliaan, tot dit seizoen ploegmakker van Simon Mignolet en Divock Origi, wordt in de Italiaanse hoofdstad Rome ploeggenoot van Jordan Lukaku. Leiva kwam in tien seizoenen bij Liverpool tot bijna 350 wedstrijden.

De 24-voudig Braziliaans international was afgelopen seizoen onder manager Jürgen Klopp niet meer verzekerd van een basisplaats bij de ‘Reds’. De Duitser gaf op het middenveld de voorkeur aan onder meer Georginio Wijnaldum en Emre Can.

“Het was mijn ambitie om de rest van mijn carrière bij Liverpool te spelen”, zei Lucas in een open brief aan de fans op de website van de Engelse club. “Maar ik wil ook dolgraag zoveel mogelijk voetballen en daarom ga ik naar Lazio.”