Ze ging zo snel achteruit na de bevalling dat haar zoontje erbij gehaald werd voor een laatste zoentje. Toen stierf ze

Imogen was 36 weken zwanger toen ze naar het ziekenhuis gebracht werd met een oorontsteking. Die bleek echter al verspreid te zijn naar haar hersenen, waar ze onherstelbare schade had aangericht. Haar baby konden ze nog redden, maar voor Imogen was het te laat. Haar zoontje van anderhalf kon haar voor haar dood nog een laatste zoentje geven. Het was het laatste wat Imogen zou meemaken op deze wereld.

Via een spoedkeizersnede kon het dochtertje van de Australische Imogen Petrak nog ter wereld gebracht worden, maar voor haar mama kwam alle hulp te laat. Haar vitale functies gingen pijlsnel achteruit en haar zoontje van anderhalf werd nog snel bij zijn mama gebracht voor een laatste zoen.

“Vandaag was een heel bitterzoete dag”, schreef John Petrak, de man van Imogen, op Facebook. “Om 12.11 uur werd Eleanor Lillian Joy, mijn eerste dochter en tweede kind geboren via keizersnede. Dan, iets na 17 uur, is mijn prachtige vrouw gestorven aan complicaties van een oorontsteking.”

Het gezin in gelukkiger tijden met hun eerste kindje. Foto: GoFundMe

Volgens de man zal zijn dochtertje nog enkele dagen in de couveuse moeten blijven. “Ze is zo mooi”, schreef hij over haar. “Ze heeft de lippen, oren en het haar van Imogen.”

De weduwnaar moet nu verder zonder zijn vrouw, en dat valt hem duidelijk zwaar. “Toen we naar huis vertrokken zat de valies die ze gepakt had in de koffer, om nooit gebruikt te worden. Thuis stond haar naaimachine nog op de tafel, met onafgewerkt werk voor Eleanor.”

“Elk plan dat we hadden... weggevaagd. Ze was mijn steun en toeverlaat en nu is ze weg. Maar doorheen dit alles heb ik mijn God, en hij heeft Imogen en mijn grootouders en wanneer de tijd daar is zal hij ook mij hebben.”