Tien agenten zoeken 2,5 uur naar één iPhone (en vinden er twee)

Gent - Goede punten voor de Gentse politie. Tien agenten zochten dinsdagochtend twee uur lang naar een verloren iPhone op de Vlasmarkt. Ze vonden er zelfs twee, intussen allebei weer bij de rechtmatige eigenaar.

Om 6.15 uur dinsdagochtend kwam een meisje in paniek binnen bij de politie in de Belfortstraat. Ze was haar iPhone verloren. Een agent die op zijn eigen telefoon een app heeft die de Find My iPhone-functie van een verloren toestel kan overnemen, lokaliseerde de gsm op de Vlasmarkt.

Tien agenten trokken erheen. Ze zagen het gsm-signaal over het plein bewegen. “Maar het is moeilijk om de positie tot op de meter te bepalen”, zegt woordvoerder Manuel Mugica Gonzalez. Na tweeënhalf uur zoeken boekten de agenten succes. De telefoon werd aangetroffen bij een jongeman, die zei dat hij hem had gevonden.

Opmerkelijk: tijdens de zoektocht werd een tweede iPhone gevonden. Die had een platte batterij. De politie laadde hem op. Het beginscherm was vergrendeld maar er stond wel een ‘Medische ID’ op, ingevuld met het telefoonnummer van de moeder van de eigenaar. “We hebben twee mensen gelukkig gemaakt”, zegt Mugica Gonzalez. “Voor onze mensen is dat ook geestig.”

Heeft de politie dan tijd om met tien man twee uur naar verloren gsm’s te zoeken? “Er was op dat moment weinig ander werk. Als we kunnen helpen, doen we dat graag. Zeker als het deze afloop kent.”

Ter info: verloren voorwerpen worden verzameld in het kantoor in de Belfortstraat. Ze blijven daar twee weken liggen. Daarna verhuizen ze naar het commissariaat in Ekkergem.