OEFENMATCHEN. Steppe vermijdt blamage voor Zulte Waregem, Lokers B-elftal moeizaam voorbij Deinze

Ook op dinsdag werkten de eersteklassers oefenwedstrijden af. Zo nam Zulte Waregem het op het veld van Sparta Petegem op tegen promovendus Amiens en ging Lokeren op bezoek bij Deinze. Essevee verloor met 1-3, Anderlecht-huurling Leya Iseka zorgde voor de eerredder. Lokeren had het niet makkelijk bij Deinze, maar ging wel met de zege lopen.

Zulte Waregem - Amiens: 1-3

Zulte Waregem heeft na het verlies tegen Waasland-Beveren ook zijn laatste oefenmatch met 1-3 verloren van de Franse eersteklasser Amiens. Al na twee minuten ging het licht uit bij Heylen die pardoes naast de bal trapte: 0-1 via Bourgaud. En nog voor de tiende minuut werd gerond trapte Koita het leer voorbij een kansloze Steppe. Essevee was niet goed wakker.

Gaandeweg herstelde de bekerhouder het evenwicht, maar tot grote kansen leidde dat niet. Goals van Mühren en Cordaro werden terecht afgekeurd. Na de pauze was het de afscheidnemende Steppe die een blamage voorkwam. Charrier dikte de score nog aan tot 0-1. Derijck redde de eer vanop de stip nadat Leya Iseka een penalty versierde. De gemoederen laaiden bij momenten hoog op door de temperamentvolle spelers van Amiens. De repetitie voor Zulte Waregem met het oog op de Supercup van komende zaterdag draaide op een sisser uit. Het wordt ook nog afwachten of tweede doelman Bostyn wedstrijdfit geraakt.

Zulte Waregem speelde met: Steppe, Walsh, Derijck, Heylen (46’ De fauw), Hamalainen (46’ Severin), Reichert (46’ Coopman), De Sart (74’ Bala), Cordaro (46’ De Pauw), Olayinka (46’ Doumbia), Muhren (46’ Kaya), Saponjic (60’ Leya Iseka)

Doelpunten: 2’ Bourgaud 0-1, 8’ Koita 0-2, 71’ Charrier 0-3, 77’ Derijck 1-3 (pen.)

Deinze - Lokeren: 1-2

In tegenstelling tot de galawedstrijd tegen Olympiakos van afgelopen weekend trad Lokeren gisterenavond met een B-elftal aan tegen KMSK Deinze. Het werd 1-2. Flankverdedigers Enoh en Ticinovic, die beiden in principe de club mogen verlaten, verschenen zo nog eens in de basis. Lokeren had in de eerste helft het overwicht en kwam verdiend op voorsprong.

Miric zette na 20 minuten een strafschop om die hij zelf had uitgelokt. Enkele minuten later verdubbelde aanvoerder van dienst Monsecour de voorsprong. In de tweede helft en na enkele wissels nam Deinze de bovenhand. 20 minuten voor tijd lukte het zelfs de aansluitingstreffer. De twee testers uit Burkina Faso, Sangare en Outtara, kregen hun eerste speelminuten.

Lokeren speelde met: Geens, Enoh (45’ Sangare) , Monsecour, Ninaj (83’ De Prycker), Ticinovic, Mingiedi, Torres, Straetman (55’ Ouattara), Benchaib, Miric (55’ Triest), Söder (55’ Martin)

Doelpunten: 20’ Miric (Penalty) 0-1, 23’ Monsecour 0-2, 71 Mezine 1-2

Lille - Moeskroen: 1-5

Moeskroen heeft zijn vijfde oefenmatch gewonnen tegen Lille B met 1-5. Les Hurlus kwamen al vroeg op voorsprong via Nkaka die na een subtiele deviatie van Dione oog in oog kwam met de doelman, de middenvelder faalde niet. Op het kwartier kwam Lille B langszij. Amper negen minuten later verdubbelde Olinga de score op aangeven van Spahiu. Net voor de rust zette Boya de 1-3-ruststand op het bord na een vrije trap van Spahiu. Rednic voerde zeven wissels door bij de rust. In de tweede helft ontbond Yannis Mbombo zijn duivels. De 23-jarige spits scoorde nog twee keer.

Moeskroen speelde met: Libertiaux (46’ Butez), Nzeza, Godeau (46’ Morales), Mezague (46’ Vojvoda), Mohamed (46’ Huyghebaert), Dione (46’ Anil), Nkaka (46’ Demol), Spahiu (46’ Amallah), Boya, Mbombo, Olinga

Doelpunten: 5’ Nkaka 0-1, 15’ 1-1, 24’ Olinga 1-2, 43’ Boya 1-3, 52’ Mbombo 1-4, 77’ Mbombo 1-5