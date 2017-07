Waasland-Beveren: Mikken op de middenmoot

Waasland-Beveren begint aan zijn zesde seizoen op het hoogste niveau. De vijf voorbijgaande jaren vocht de Oost-Vlaamse club steevast tegen de degradatie. Het valt dan ook af te wachten of de Waaslanders de degradatiestrijd dit seizoen eens achter zich kunnen laten. Voorzitter Dirk Huyck koestert namelijk al enkele jaren de ambitie om uit te groeien tot een stabiele middenmoter. Waasland-Beveren is overigens niet langer de duiventil van weleer en wist voorlopig zijn kern samen te houden. Voorlopig, want er is interesse voor verschillende sterkhouders. De club stelt alles in het werk om iedereen aan boord te houden, maar beseft dat het niet evident zal worden.