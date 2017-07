Franse vrouwen pakken op de valreep de drie punten tegen IJsland op EK

De Franse vrouwen hebben dinsdag hun eerste wedstrijd in groep C op het EK in Nederland op het nippertje gewonnen. De nummer drie van de wereldranglijst, een van de favorieten voor de Europese titel, had in Tilburg een strafschop nodig om IJsland te verslaan. De Franse vedette Eugénie Le Sommer maakte in de 86e minuut vanaf elf meter het enige doelpunt: 1-0.

Le Sommer (28) vierde al haar 61e doelpunt in het shirt van de nationale ploeg. Ze won onlangs met haar club Olympique Lyon de Champions League voor vrouwen. Met Le Sommer als boegbeeld hopen de Françaises in Nederland een einde te maken aan de jarenlange hegemonie van Duitsland in Europa. Bij de voorgaande twee EK’s strandde Frankrijk steeds in de kwartfinales.

Eerder op de dag won Oostenrijk in groep C al van Zwitserland, ook met 1-0. Aanvoerster Nina Burger maakte in Deventer het enige doelpunt. Frankrijk en Oostenrijk treffen elkaar zaterdag in Utrecht.