Het einde van groen-zwart? Cercle schildert kleedkamer op vraag van Monaco... rood en wit

Cercle Brugge belandde begin mei in handen van AS Monaco, en dat wordt alsmaar zichtbaarder. Wat heet: op vraag van de Monegasken werd de groengetinte kleedkamer van Cercle in het Jan Breydelstadion onlangs rood en wit geschilderd. De reden? De Vereniging heeft intussen al vijf huurspelers van Monaco in zijn rangen, want gisteren raakte ook de komst van toptalenten Irvin Cardona (19) en Jordy Gaspar (20) bekend. Om die spelers zo goed mogelijk te laten acclimatiseren, en hen ook al te laten wennen aan de kleedkamer in het Stade Louis II in Monaco, werd de rode en witte verf dus bovengehaald. Eén ding is duidelijk: Cercle Brugge is meer dan ooit het adoptiekind van Monaco.