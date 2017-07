Braziliaanse Belg blijft in A-kern van Manchester United

De Limburgse Braziliaan Andreas Pereira (foto) mag voorlopig bij de A-kern van Manchester United blijven. Net zoals Romelu Lukaku en Marouane Fellaini kwam hij in twee oefenwedstrijden al 45 minuten aan de bak. Pereira speelde telkens centraal als controlerende middenvelder en kon in beide wedstrijden bekoren.

Vorig seizoen speelde Pereira nog op uitleenbasis bij Granada als flankspeler. Andreas Pereira is de zoon van ex-voetballer Marcos Pereira. Hij werd geboren in België, voetbalde bij de jeugd van Lommel en PSV, maar koos ervoor om Brazilië en niet België te vertegenwoordigen in de nationale jeugdelftallen.