AA Gent haalt pijlsnelle timmermanszoon (en die laat zijn knappe vriendin thuis)

Na Club Brugge gaat ook AA Gent de Colombiaanse toer op. De club scoutte al langer in het Zuid-Amerikaanse land en haalt daar nu versterking voor de linkerflank. Déiver Machado stapte maandag in Bogota het vliegtuig op met een missie: de toekomst van zijn ouders en negen broers en zussen veiligstellen, zoals zijn vader met zijn job als timmerman altijd had gedaan.

AA Gent heeft een traditie van Zuid-Amerikanen, maar een Colombiaan was er nog niet bij. Het had nochtans gekund, want in 2011 viel het oog van de Gentse scout Gunther Schepens op Andrés Oswal Álvarez. De papieren van de minderjarige Colombiaan raakten niet in orde en Anderlecht haalde Álvarez binnen. Zijn verblijf in België werd een aaneenschakeling van blessures en Álvarez kon nooit zijn talent tonen.

Maar sindsdien demonstreerde Club Brugge dat er in Colombia gouden zaken te doen zijn. Carlos Bacca werd voor anderhalf miljoen euro gehaald bij Barranquilla en na anderhalf jaar voor tien miljoen euro doorverkocht aan FC Sevilla. José Izquierdo is een veelvoud waard van de 3,8 miljoen euro die Club er drie jaar geleden voor betaalde. Colombia is een ideaal rekruteringsland voor Belgische clubs. Het voetbal zit er in de lift, maar de clubs moeten het financieel afleggen tegen de onze. De prijzen zijn er nog niet zo hoog als pakweg in Argentinië of Mexico. En elke Colombiaanse voetballer wil maar één ding: de oversteek maken naar Europa.

Machado, die in september 24 wordt, kost een pak minder dan Izquierdo, volgens Colombiaanse bronnen zo’n miljoen euro. Vorig jaar stond hij met de olympische ploeg van Colombia aan de aftrap in de groepswedstrijden tegen Zweden en Japan en hij werd door bondscoach Pekerman al uitgenodigd voor een onofficiële training.

Op zoek naar voetbalgeluk

Bij de Colombiaanse topclub Millonarios maakte Machado naam met zijn snelheid en de combinatie van fysieke, defensieve en offensieve kwaliteiten. Hij begon als aanvaller, tot een leerkracht lichamelijke opvoeding opmerkte dat hij zijn snelheid beter zou kunnen uitspelen als hij lager gepositioneerd stond. De Machados hadden tien kinderen en gezinshoofd Luis Evelio moest keihard werken als timmerman opdat niemand iets tekort zou komen. Deiver werd geboren in Gingarabá de Tadó, in het departement Chocó, maar hij verhuisde verschillende keren op zoek naar (voetbal)geluk. Zijn ultieme droom is Engeland of Italië, maar daar staan offers tegenover. Zijn vriendin Luisa Cortina, ex-Miss Colombia Latina, blijft (voorlopig?) achter in Colombia. Maandag, voor de vlucht naar België, namen ze innig afscheid op de luchthaven in Bogota.

Machado moet zijn medische tests nog afleggen en AA Gent communiceert pas als een transfer volledig is afgerond, maar Millonarios wachtte daar niet op: de overgang van de linksback naar Gent stond al op de officiële clubwebsite. Vorige maand berichtten Colombiaanse media dat er een akkoord was tussen Millonarios en het Spaanse Alavés over Machado, maar tot een transfer kwam het toen niet.

AA Gent kan versterking op links gebruiken, want Saief is nog een hele tijd out, terwijl het niet zeker is of Simon blijft. Asare zou binnenkort weer fit moeten zijn.