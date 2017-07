Coach Bölöni: “Antwerp is nog niet klaar, maar dat is normaal”

Volgende vrijdag keert Antwerp eindelijk terug op het hoogste niveau, tegen Anderlecht. Er zijn wel nog veel vraagtekens: is de kern klaar voor eerste? Wie komt er nog bij, wie vertrekt? Ook voor coach Laszlo Bölöni (64) is er nog veel onduidelijk. “Pas in november gaan we echt klaar zijn. We zitten met veel nieuwe spelers die bij wijze van spreken nog van de Belgische chocolade moeten proeven. Ze hebben tijd nodig om zich aan te passen.”

Met Ivo Rodrigues strikte Antwerp pas zijn zesde nieuwkomer. De winger wordt gehuurd van FC Porto. Het dringendst is nu een nieuwe spits, met Owusu (twee duels geschorst) en Vleminckx als enige opties in de kern. “Dat we nog niet klaar zijn, is normaal. Antwerp is in volle transformatie. Ik weet dat de verwachtingen hoog liggen, maar op dit moment moeten we analyseren met ons hoofd en niet met ons hart”, aldus Bölöni. “Ik zou graag ambitieus zijn maar de realiteit is dat het behoud momenteel ons grootste doel is.”

Samenwerking met PSG

Intussen is er mogelijk een nieuwe samenwerking in de maak tussen Antwerp en een Europese topper. Na het akkoord met Porto bekijkt de club een eventuele samenwerking met PSG. Van een satellietclub-scenario is echter geen sprake.