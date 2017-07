CLUBNIEUWS. Eersteklasser wil (dure) Davy Roef huren van Anderlecht, Club-verdediger richting Genk?

Zulte Waregem is op zoek naar een nieuwe doelman. Het neemt afscheid van Kenny Steppe en wil dus extra concurrentie voor Sammy Bossut. Davy Roef van Anderlecht staat op het lijstje van Essevee, al vormt zijn huurprijs een obstakel. Bij Club Brugge lijkt Ricardo Van Rhijn te vertrekken naar Limburg. Uw dagelijkse portie clubnieuws!

ANTWERP. Daeseleire straks van OHL?

De kans is groot dat Dimitri Daeseleire vanaf vandaag voor OHL voetbalt. Ook de rechtsachter was sinds de komst van het duo D’Onofrio-Boloni overbodig geworden op de Bosuil en mocht vertrekken. De flankverdediger skipte gisteren de namiddagtraining op stage in Nederland en legt vandaag fysieke en medische testen af aan Den Dreef. Als er geen obstakels zijn, dan tekent Daeseleire een verbintenis voor twee seizoenen in Leuven. Ook het duo Colpaert-Biset is op weg naar de uitgang, want ook zij kregen al te horen dat er weinig tot geen speelkansen zullen zijn. Enkele clubs uit onder meer 1B toonden al verregaande interesse. Kudimbana staat nu echt wel dicht bij een verhuis naar Union. Antwerp zal de competitieopener tegen Anderlecht haast zeker zoals gepland op de eigen Bosuil spelen. Omdat de tribune 1 nog in volle aanbouw is, wilde de Great Old eerst uitwijken naar een ander stadion, maar van dat plan stapte het stamnummer 1 af. (stdr, thst)

CLUB BRUGGE. Trekt Van Rhijn naar Genk?

Ricardo van Rhijn (26) is nog altijd op zoek naar een nieuwe club. De rechtsback is één van de namen op het lijstje van Racing Genk, dat na het vertrek van Castagne een extra rechtsback zoekt om de concurrentie met Maehle aan te gaan. (jve, rco)

GENK. Ook Uronen en Janssens out

Naarmate de voorbereiding vordert en de competitiestart dichterbij sluipt, neemt de absentielijst bij Genk steeds grotere proporties aan. Eerder deze week werd al duidelijk dat Pozuelo, Ingvartsen en Maehle niet tijdig fit zullen geraken voor de openingswedstrijd tegen Waasland-Beveren. Dat lijkt ook het lot te zullen worden van Danny Vukovic. Een dijblessure blijft de Australiër parten spelen. Hij ontbreekt al een hele tijd op de veldtrainingen. Intussen hebben ook de verdedigers Jere Uronen en Christophe Janssens moeten afhaken. De Fin heeft last van de knie en moet het deze week rustig aan doen. De spoeling achterin wordt dus heel dun. Ook Dewaest wacht immers een lange revalidatie. Op dit ogenblik beschikt Stuivenberg over geen enkele rechtsvoetige vleugelverdediger. Tot nader order behelpt hij zich op de rechterflank met Bojan Nastic. Op links houdt hij nog de youngsters Dries Wouters en Amine Khammas over.(rco)

STVV. Steppe op weg naar Sint-Truiden...

Essevee-doelman Kenny Steppe (28) genoot interesse van Gent, maar zet vandaag in principe zijn handtekening onder een driejarig contract bij STVV. Een streep door de rekening van Yannick Thoelen, die ook in beeld was en gisteren niet mee met AA Gent naar Athene trok voor de oefenmatch tegen AEK.

Nog bij STVV komt Cristian Ceballos opnieuw een jaar op huurbasis spelen. De flankaanvaller van Charlton landt vandaag. En de Franse middenvelder Joris Mallet (18, AS Monaco) tekende voor twee jaar met optie op twee extra jaren. Dakonam Djene verlaat de club. Hij trekt naar Spanje. (pivan, fbu, ssg)

...en Zulte Waregem wil Roef huren als vervanger

Zulte Waregem, dat Steppe normaal gezien naar STVV ziet gaan, heeft zich bij Anderlecht gemeld voor Davy Roef. Paars-wit wil de 23-jarige doelman niet definitief laten vertrekken, maar een uitleenbeurt is wel mogelijk. Alleen vraagt het daarvoor een hoge huursom, die een obstakel vormt. Niet alleen voor Essevee, eveneens voor Excelsior Rotterdam, dat zich ook heeft gemeld. Ook W.-Beveren toont concrete interesse. Roef, die na de winterstop op huurbasis bij Deportivo La Coruña vertoefde, heeft echter een voorkeur voor het buitenland. (jug, dvd)

KV MECHELEN. Kawaya binnen voor verzorging

Bij KV Mechelen bleef Andy Kawaya (foto) gisteren binnen voor verzorging, met wat last van de enkel. Schoofs en El Messaoudi liepen en trainden apart. Ook Van Cleemput hield het nog bij lopen. (dvd)

KV OOSTENDE. Tickets vanaf 15 euro voor Marseille

Voor zijn eerste Europese thuismatch, donderdag 3 augustus tegen Marseille, biedt KV Oostende tickets vanaf 15 euro aan. Dat is het tarief voor een ticket voor abonnementhouders in de C-, D- en E-tribune. Abonnees krijgen voorrang van woensdag 19 tot en met vrijdag 21 juli. De ticketverkoop voor de andere voetballiefhebbers vangt zaterdag 22 juli aan. Info: www.kvo.be. (rpo)

WAASLAND-BEVEREN. Van Dooren op huurbasis naar Berchem

Waasland-Beveren leent de 20-jarige verdediger Senne Van Dooren een jaar uit aan Berchem Sport (eerste amateurliga). Van Dooren viel vorig seizoen vlak voor Play-off 2 uit met een enkelblessure, waardoor hij geen aanspraak kon maken op speelminuten. “De sportieve cel is ervan overtuigd dat Van Dooren bij Berchem ervaring zal opdoen, die hij nodig heeft om volgend seizoen mee te dingen naar een basisplaats bij Waasland-Beveren”, klinkt het op de clubwebsite. Vanavond speelt Waasland-Beveren een oefenwedstrijd in en tegen Cappellen FC. Supporters kunnen deze wedstrijd bijwonen: zitplaats: 15 euro, staanplaats: 10 euro. (whb)