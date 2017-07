Basketcoach bleef ongestraft voor het filmen van meisjes terwijl ze onder de douche stonden. Nu krijgen zijn slachtoffers een factuur van het gerecht

Diepenbeek - Zeventien meisjes tussen 15 en 24 jaar uit Diepenbeek konden in 2015 hun oren niet geloven toen ze hoorden dat de baskettrainer die hen onder de douche filmde, ongestraft bleef. Maar dat ze nu van het gerecht elk een rekening voor de gerechtskosten in de bus hebben gekregen, vinden ze elke verbeelding tarten. “Samen zijn ze veroordeeld tot het betalen van 950 euro”, zegt hun advocaat Marijn Van Nooten.

Trainer V., die toen 26 was, werd in januari 2011 betrapt toen hij met zijn gsm beelden aan het maken was in de kleedkamer van zijn ploeg. De politie vond op zijn computer 23 mappen vol foto’s en filmpjes van de meisjes.

In 2014 veroordeelde de correctionele rechtbank in Hasselt hem tot achttien maanden cel met uitstel, maar de man ging in beroep, en het Antwerpse hof van beroep volgde hem. “De slachtoffers stonden in een natuurlijke houding onder de douche, niet in een seksuele of pornografische”, klonk het in het vonnis. “Wat deze man gedaan heeft, is verwerpelijk, maar het was geen aanranding.”