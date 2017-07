Razende vrouw bewerkt auto van ex met hamer terwijl haar huilende kinderen op de achterbank zitten

Bij een Amerikaanse vrouw met Dominicaanse roots sloegen zondag de stoppen door, waardoor ze besloot om de auto van haar ex-echtgenoot met een hamer te vernielen. De razende vrouw sloeg alle ramen aan diggelen, maar schonk tijdens haar vernielzucht geen aandacht aan haar piepjonge kinderen, die huilend en schreeuwend op de achterbank zaten.

De nicht van de dame uit de Amerikaanse staat New Jersey heeft geen idee wat haar bezielde, maar verklaarde aan het Spaanstalige, Amerikaanse televisienetwerk Univision dat het een erg triest incident was. “Dit is niet correct”, zei de nicht die liever anoniem bleef. “Ik heb geen idee waarom dit gebeurde.”

De ex-man van de razende dame legde de vandalenstreek vast op video, waarop duidelijk te horen is dat de angstige kinderen luidkeels huilen. “Je verwondt de baby’s”, zegt de man, maar zijn ex-vrouw besteedt geen aandacht aan de kinderen en blijft gewoon met de hamer zwaaien. “Je zult rotten in de gevangenis, hoor je me?”

Even later trekt de woedende moeder dan toch de deur van de auto van haar ex open en steekt ze de kinderen in een ander voertuig.

De lokale politie verschafte geen verdere details over het schokkende incident en het is er voorlopig het raden naar waarom de vrouw haar furieuze vernieltocht begon.