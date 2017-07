Hartprobleem verpest opnieuw toptransfer

De transfer van Tsjechisch toptalent Patrik Schick van Sampdoria Genua naar Juventus gaat niet door. Sampdoria meldt dat de transfer van de spits in onderling overleg met Juventus afgeblazen wordt. Volgens de Italiaanse media gaat het opnieuw om een hartprobleem.

De 22-jarige Patrik Schick was afgelopen seizoen één van de revelaties in de Italiaanse Serie A. De Tsjechische spits van middenmoter Sampdoria maakte in zijn eerste seizoen bij de club 11 doelpunten in 32 wedstrijden. Dat trok de aandacht van Juventus. De kampioen wou Schick overnemen voor 30 miljoen euro. Maar tijdens de medische controle liep het mis. Naar verluidt zou de spits kampen met een hartprobleem. De Italiaanse krant La Stampa, die over het algemeen erg betrouwbaar is, schrijft dat Schick twee maanden moet rusten. Het is niet de eerste keer tijdens deze transferperiode dat een transfer afketst omwille van gezondheidsproblemen. Eerder ging de transfer van Thomas Foket van AA Gent naar het Italiaanse Bergamo ook niet door omwille van een hartprobleem.