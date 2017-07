Italiaans enfant terrible zorgt opnieuw voor circus: Cassano stopt... dan toch niet

Verwarring alom bij de Italiaanse club Hellas Verona gisteren. Veteraan en enfant terrible Antonio Cassano, pas nieuw bij de club, had de pers samengeroepen om zijn afscheid aan te kondigen. Uiteindelijk kwam de Italiaan terug op zijn beslissing. De spits blijft actief voor Verona.

Dinsdagnamiddag om 16u zat de Italiaanse pers klaar voor het afscheid van Antonio Cassano, slechts 8 dagen nadat hij voor Hellas Verona getekend had . Maar de spits vertelde tot ieders verbazing dat hij terugkwam op zijn beslissing. “Vanmorgen had ik het moeilijk. Ik was moe. Tijdens een gesprek met het bestuur gaf ik aan dat ik wou stoppen”, vertelde Cassano. “Ik volg vaak mijn gevoel en mijn gevoel zei te stoppen. Maar nu denk ik weer met mijn hoofd. Ik wil de uitdaging aangaan.” Cassano zat een tijd zonder club en speelde op anderhalf jaar tijd amper wedstrijden. “Tijdens het trainingskamp had ik het moeilijk me weer aan te passen aan het ritme en wou ik naar huis naar mijn vrouw en kinderen. Maar het bestuur en mijn vrouw hebben me overtuigd. Ik wil opnieuw op het veld staan”. De Italiaans verontschuldigde zich nog tegenover de fans van Verona. “Wees niet boos, want na twee of drie wedstrijden zal ik jullie dat allemaal doen vergeten”, sprak de grillige Italiaanse spits.