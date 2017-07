Leer EHBO op je werk via e-learning

Via e-learning konden we op kantoor al veel aanleren, maar EHBO via e-learning was eerder uitzonderlijk. Tot nu, want HR- en Well-being-specialist Attentia start als eerste externe dienst voor preventie en bescherming met erkende e-learning voor EHBO op het werk. Zo kun je online en op eigen tempo levensechte noodsituaties via filmpjes inoefenen op het werk of bij je thuis.

Via levensechte noodsimulaties – bijvoorbeeld van iemand die flauwvalt in een winkel – leer je onder meer een slachtoffer in veiligheid te brengen, de toestand te beoordelen en eerste hulp te verlenen bij vergiftiging, verstikking, bewusteloosheid enzovoort.

Wettelijk verplicht

EHBO op de werkvloer is wettelijk verplicht, zeker in grotere bedrijven na een risicoanalyse. Het gaat om een ‘blended training’-opstelling, een combinatie van e-learning en klassikaal leren.

“Deze nieuwe digitale leervorm speelt in op de vraag naar meer flexibiliteit en efficiëntie vanwege werkgevers en werknemers”, aldus Kristel Bracke, directeur preventie en bescherming bij Attentia. “Voor het eerste theoretische deel moet je je niet verplaatsen, wat toch gauw een tijdswinst van een halve dag oplevert.”

