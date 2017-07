José Mourinho neemt straffe woorden in de mond: “Misschien blijf ik wel vijftien jaar bij Man United”

José Mourinho voelt zich thuis bij Manchester United. De flamboyante Portugees staat voor zijn tweede seizoen bij de Red Devils en durft al verder in de toekomst te kijken. “Misschien blijf ik hier wel vijftien jaar”, klinkt het in een gesprek met de Amerikaanse sportzender ESPN.

Mourinho kwam in de zomer van 2016 aan het roer bij Manchester United. De Engelse topclub ging na het vertrek van icoon Sir Alex Ferguson door een diep dal. David Moyes en diens opvolger Louis van Gaal (die wel de FA Cup won) slaagden er onvoldoende in de Mancunians weer te laten aanknopen met de vele triomfen uit het roemrijke verleden. Mourinho ziet het nu als zijn taak ManU opnieuw stabiliteit en succes te bezorgen.

“Ik ben klaar voor de volgende vijftien jaar, en waarom niet bij deze club? Gedurende zoveel jaren was deze club Sir Alex. Mensen raakten gewoon aan het succes en de stabiliteit. Na David (Moyes) en meneer (Louis) van Gaal is dit nu mijn tweede jaar. Hopelijk kan ik blijven en de stabiliteit bieden die men zo verlangt. Ik ga alleszins mijn best doen, maar je moet het ook verdienen. Daarvoor werk ik elke dag hard.”

Mourinho, die met zijn team op tour is in de VS, schonk ManU vorig seizoen de Europa League en de League Cup maar beseft dat hij niet op zijn lauweren kan rusten. Hij verwijst daarvoor naar zijn ontslag in zijn tweede periode bij Chelsea, minder dan zes maanden nadat hij de Blues kampioen had gemaakt. “Het ene jaar heb je enorm veel succes, het volgende jaar blijft dat uit en lig je buiten. Het overkwam mij bij Chelsea, het overkwam (Claudio) Ranieri bij Leicester. Het staat vele anderen binnenkort te gebeuren. Vandaag is men veel meer met de korte termijn bezig.”

De carrière van Alex Ferguson, die tussen 1986 en 2013 bij ManU tal van prijzen won, noemt Mourinho “uniek”. “Het is onmogelijk dat te evenaren. Niemand gaat nog zo’n lange tijd bij een club blijven en in dezelfde competitie actief zijn”, voorspelt de 54-jarige Mourinho. “Ik denk dat (Arsène) Wenger de laatste zal zijn die een gelijkaardig verhaal zal schrijven. Vandaag draait alles rond successen boeken. Als dat lukt, blijf je. Als je faalt, moet je vertrekken. Nochtans is het belangrijk voor de stabiliteit van een club dat een manager langer dan een seizoen blijft.”