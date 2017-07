Schandaal in Turks voetbal: bondscoach Terim valt kebabzaak aan

De Turkse bondscoach Fatih Terim ligt onder vuur. De 63-jarige levende legende wordt ervan beschuldigd samen met vijf bodyguards een kebabzaak te hebben aangevallen.

De oorzaak van het gevecht? Een discussie tussen de schoonzoon van Terim, die een steakhouse heeft in de Turkse badplaats Alacati en de naburige kebabzaak. Vorige week kwam de discussie tot een nieuw hoogtepunt. Terim zou met vijf lijfwachten naar de kebabzaak getrokken zijn en de zaak kort en klein geslagen hebben. De eigenaar van de kebabzaak en vier werknemers raakten gewond. Of Terim die goed bevriend is met president Erdogan, een straf zal krijgen, is nog niet zeker.