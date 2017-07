“Mijn moeder was sprintster op 100 meter”

Als Peter Olayinka zo blijft verder doen wordt hij zonder twijfel een van de revelaties van komend seizoen. De 21-jarige Nigeriaan combineert snelheid met techniek. Voor het eerst sinds lang kunnen we nog eens zeggen dat Essevee, in de puurste zin van het woord, een vinnige aanvaller in zijn rangen heeft. Toont hij meteen zijn meerwaarde in de Supercup?

De speurneuzen van Zulte Waregem hebben opnieuw goed werk verricht. Dat kunnen we althans concluderen uit de voorbereiding. Een van die ruwe diamanten is ene Peter Olayinka. Wat moet u over hem weten? ...