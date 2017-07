“Marseille is mooi, maar competitiestart is belangrijker”

Ho, maar. Midden in het Europese feestgedruis is er over elf dagen ook nog de competitieopener tegen Moeskroen. Volgens coach Yves Vanderhaeghe is die belangrijker dan de dubbele confrontatie met Marseille, en Brecht Capon (29) geeft hem gelijk. KVO moet dit seizoen opnieuw in Play-off 1 geraken, en dat wordt volgens de rechtsachter al moeilijk genoeg.