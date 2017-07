Leicester haalt met Eldin Jakupovic doublure voor Schmeichel

Leicester City heeft de selectie versterkt met doelman Eldin Jakupovic. Hij tekende woensdag bij The Foxes voor drie seizoenen en komt over van degradant Hull City.

De Zwitsers-Bosnische keeper, goed voor een cap met Zwitserland, moet bij de Engelse kampioen van 2016 de concurrentie aangaan met de Deense nummer één Kasper Schmeichel.

“Ik besef dat het moeilijk wordt, maar ik ga ervoor knokken. Een gezonde strijd is altijd goed en dat is dus positief. Ik wacht tot ik een kans krijg en kijk erg uit naar wat er te gebeuren staat”, aldus de 32-jarige Jakupovic, vorig seizoen goed voor 22 optredens in de Premier League.

De doelman, die 4,5 miljoen euro zou kosten, vervoegt zijn nieuwe teamgenoten deze week op trainingskamp in Hongkong. Hij is voor Leicester de derde aanwinst na verdediger Harry Maguire, ook van Hull, en middenvelder Vicente Iborra (Sevilla).