Vrouw in pyjama doodgeschoten door politie, en daar lijkt geen verklaring voor te zijn

Niemand lijkt te weten waarom de Australische Justine Damond vorige week werd doodgeschoten door twee Amerikaanse politieagenten. Dat gebeurde dichtbij haar huis in Minneapolis, toen ze in haar pyjama een politiewagen benaderde. De wagen was er om op een oproep van Damond zelf te reageren.Wat er precies gebeurde, is niet geweten. De agenten hadden al hun camera’s uitgeschakeld.

De Verenigde Staten zijn in de ban van een verdachte schietpartij. Twee politieagenten schoten de Australische Justine Damond (40) dood nabij haar huis in de Amerikaanse stad Minneapolis. De vrouw had zelf naar de politie gebeld, om een geval van seksueel geweld in haar buurt te melden. Toen ze kort daarna de politiewagen benaderde die op de oproep reageerde, schoot een van de twee agenten in de wagen haar in de maag. Damond stierf kort daarna aan die verwonding.

Pyjama

Precieze informatie over wat er precies gebeurde tussen de oproep en de dood van Damond is er niet. De agenten waren naar eigen zeggen geschrokken door een ‘luid geluid’. Toen Damond vervolgens verscheen langs de chauffeurszijde van hun patrouillewagen, opende een van de twee het vuur. Damond was op dat moment nog gekleed in haar pyjama’s.

Buiten de getuigenissen van de agenten is er weinig informatie beschikbaar over het incident. De twee hadden hun camera’s en de camera in de patrouillewagen op het moment van de feiten uitgeschakeld. De lokale autoriteiten zijn daarom op zoek naar beelden die burgers mogelijk van het voorval hebben gemaakt.

Somalië

Mohamed Noor, de agent die het noodlottige schot afvuurde, wou verder niet reageren op het incident. Noor, geboren in Somalië, betuigde via zijn advocaat zijn medeleven aan de familie van Damond. ‘Hij kwam al op jonge leeftijd naar de VS, en is dankbaar voor de kansen die hij hier heeft gekregen’, liet Noors advocaat nog weten. ‘De werkomstandigheden voor politieagenten zijn vandaag zeer ingewikkeld, maar Noor aanvaardt dat als deel van zijn roeping.’

De advocaat liet ook nog weten dat Noor ‘graag meer zou zeggen en dat in de toekomst ook zal doen.’ Noor werd samen met zijn collega ondertussen op administratief verlof geplaatst.

‘Schokkend en onverklaarbaar’

Ook uit politieke hoek komt er reactie op het incident. Volgens het Democratisch Congreslid Keith Ellison is de dood van Damond het gevolg van een ‘structureel probleem’. ‘We moeten durven erkennen dat er veel ongewapende mensen gedood worden door de politieagenten die een eed aflegden om ons te beschermen’, zei Ellison. ‘Justines dood toont aan dat we er niet van uit moeten gaan dat schietincidenten waar politieagenten bij betrokken zijn enkel in bepaalde wijken of bij bepaalde bevolkingsgroepen voorvallen.’

De Australische premier Malcolm Turnbull noemt de dood van Damond ‘schokkend’ en ‘onverklaarbaar’. Hij vraagt daarom antwoorden van de Amerikaanse autoriteiten. ‘Hoe kan het dat een vrouw die op straat, in haar pyjama, hulp zoekt zomaar doodgeschoten wordt?’, vraagt Turnbull zich af.