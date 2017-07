Kamp KSA Westmalle stopgezet: zes kinderen naar ziekenhuis

Malle - Het tentenkamp van KSA Westmalle, dat sinds maandag plaatsvond in het Luxemburgse Tenneville, is na amper twee dagen al stopgezet. Dat bevestigt Brecht Goerlandt, nationaal coördinator van KSA aan Nieuwsblad.be. De beslissing werd genomen nadat zes kinderen naar het ziekenhuis moesten met uitdrogingsverschijnselen. Alle 84 deelnemers vertrekken woensdag nog naar huis.

“Dinsdagnacht zijn een tiental leden misselijk geworden. Een aantal onder hen vertoonden lichte koorts en moesten braken. De KSA-groep van Westmalle heeft daarom contact opgenomen met het nationaal noodnummer van KSA”, bevestigt Brecht Goerlandt, nationaal coördinator van KSA aan Nieuwsblad.be.

“We hebben snel samen met de leiding beslist om de hulpdiensten op te trommelen. Zij hebben de eerste zorgen toegediend. Zes leden werden nog naar het ziekenhuis gebracht ter observatie. Wel kunnen we bevestigen dat het niet om heel ernstige infecties gaat. Toch hebben we samen met de burgemeester beslist om het kamp te laten stopzetten”, aldus nog Goerlandt.

Voedselinspectie

Wat precies de misselijkheid heeft veroorzaakt bij de kinderen, is voorlopig onduidelijk. “We vermoeden dat de jongeren misschien een infectie hebben opgelopen in de Ourthe, de rivier die naast de kampplaats stroomt. Er staat niet veel water in de rivier en er is ook niet veel stroming.”

Het Federaal Voedselagentschap (FAVV) is deze voormiddag alvast ter plaatse gekomen om de kampplaats grondig te inspecteren. “Ze hebben onder meer stalen genomen in de keuken, maar hebben er geen gebreken of inbreuken vastgesteld. De inspectie was bovendien heel lovend over de manier waarop de KSA-groep de kampplaats proper hield.”

Net gestart

Alle 84 deelnemers, een groep twaalf - tot achttienjarigen en hun leiding, zullen vandaag nog de kampplaats in het Luxemburgse Tenneville verlaten. “De meeste ouders zijn intussen verwittigd”, weet Goerlandt. Het kamp was nog maar sinds maandag bezig.

Afgelopen weekend moesten ook al de negentig kinderen en jongeren van chirojongens Klaas uit Steenhuffel, die op kamp waren in het Luxemburgse Bertogne, hun bivak vroegtijdig afbreken. Te veel kinderen waren ziek geworden door een virus.